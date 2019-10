Wegen Kopftuch: US-Mädchen erfährt im Ziel von Disqualifikation

Späte Erkenntnis

Noor Alexandria Abukaram stand letzte Woche am Start eines Geländelaufs. Genauso wie ihre Teamkolleginnen musste sie durch die Kontrolle der Kampfrichter: Die Uniform und das Schuhwerk müssen den Richtlinien entsprechen. Eine Teamkollegin trug eine Hose mit Streifen, die nicht zum Rest der Uniform passte, also musste sie die Hose wechseln. Alle anderen dürfen an den Start.

Abukaram lief ein gutes Rennen und qualifizierte sich für die regionalen Meisterschaften. Für den Teenager währte die Freude über das starke Ergebnis allerdings nicht lange, denn beim Durchlesen der Ranglisten fand Noor Alexandria ihren Namen einfach nicht. Ihre niedergeschlagenen Trainer mussten ihr mitteilen: "Du wurdest disqualifiziert."

Was sie ihr verheimlicht hatte: Bereits vor dem Startschuss wussten die Trainer, dass ihr Resultat ungültig sein würde. Der Grund ist brisant: Sie trägt einen Hijab. Abukaram erklärte nachher, sie trage seit 2016 ein Kopftuch und habe seither zahlreiche Rennen und Fußballspiele absolviert - ohne Konsequenzen.