Was Sie vor dem Auftakt über die Handball-Liga wissen müssen

Die HLA, die Liga der Männer, startet am Freitag mit der Partie Vöslau gegen Krems in die neue Saison. Jedoch ohne Titelverteidiger Westwien, der ob der Finanzen nicht mehr Profi-Handball spielen kann.

Die Favoriten

Hard, Krems, Fivers, Bregenz. Es sind die üblichen Verdächtigen in der Titelfrage, vielleicht mit dem Finalisten der Vorsaison, Linz, im erweiterten Kreis. „Der Traum ist einen Titel zu holen. Sagen kann man es leicht. Wie gut sind wir dann wirklich“, fragt sich Fivers-Routinier Marin Martinovic. Daniel Dicker von Krems: „Wir nehmen die Favoritenrolle an. Wir wollen ja um alle Titel mitspielen.“ Tobias Wagner, ehemals ein „Fiver“, geht nun in Bregenz auf Torejagd. „Der Druck in Bregenz ist immer groß. Es wird auch der Titel als Ziel ausgesprochen.“ Ebenso in Hard, das zuletzt den vierten Supercup in Folge holen konnte. Dominik Schmid: „Unser Ziel ist das Triple.“

