Was Chiles Daviscup-Ass mit Österreich verbindet

Seine großartiges Ballgefühl stellte er letztes Jahr ins Netz. „Das ist ja fast wie damals Diego Maradona“, schrieb eine chilenische Zeitung. Podlipnik balancierte einen Tennisball gekonnt, mit Fuß, Kopf und Oberschenkel. Er erklärt: „Im Davis-Cup-Team bin ich beim Fußball-Tennis der Beste. Nach mir kommt Nico Massu.“ Der 39-jährige Ex-Profi war einmal die Nr. 9 der Welt und ist als Kapitän mit den Chilenen in Salzburg.

In Salzburg ist auch die Ehefrau von Hans dabei. Vor neun Jahren ist Podlipnik vor einem Turnier auf dem Flughafen in Antalya die junge Tennisspielerin Barbara Kvelstein aufgefallen. Letztes Jahr haben die beiden in Italien in Sorrento geheiratet. Barbara ist in Estland geboren und aufgewachsen, wohnt aber bei ihrem Mann in Chile. Der Trainer von Hans heißt Roland und ist sein Schwiegervater.