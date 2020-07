Warum Österreich für die Sportwelt gerade so attraktiv ist

Corona erfüllt auch Lebensträume. Es ist ein zynischer Satz, aber im Falle von Franz Wittmann stimmt er. Die mittlerweile 70-jährige Rallye-Legende, seit dem Ausstieg aus dem Rennauto ein leidenschaftlicher Golfer, wollte schon immer einmal die besten Spieler der Welt in seinem weitläufigen Golfklub begrüßen. Es blieb jedoch ein Wunschtraum für den Besitzer des GC Adamstal in Lilienfeld. Doch dann kam Corona.

Der letzte Abschlag auf der European Tour ist lange her. Seit 9. März ist die millionenschwere Veranstaltungsreihe auf der Suche nach zuverlässigen Ausrichtern in Ländern, denen aufgrund ihrer Corona-Bilanz und -Bestimmungen die Durchführung einer Veranstaltung mit Teilnehmern aus allen Ecken der Welt zugetraut werden kann.

Wie in der Formel 1, die am Sonntag in Spielberg in ihre verkürzte Saison startet, machte Österreich auch im Profigolf das Rennen. Am 9. Juli wird der Spielbetrieb der European Tour im Diamond Country Club in Atzenbrugg (NÖ) aufgenommen, in der Woche darauf ist dann Adamstal an der Reihe.