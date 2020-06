Österreichs Golfstars begeben sich in den USA in Quarantäne

Sie sind die ersten österreichischen Sportler, die schon bald an regulären, internationalen Turnieren teilnehmen werden. Die Rede ist von Österreichs besten Golfern, Bernd Wiesberger und Matthias Schwab. Das Duo hebt am Sonntag in die USA ab, wo die große PGA-Tour seit einigen Wochen – unter strengen Vorgaben – wieder voll im Gange ist.