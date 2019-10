Warum die Sportwelt am Samstag in den Wiener Prater blickt

Dieser Einstiegssatz hat nicht viel mit diesem Artikel zu tun, aber er lohnt sich dennoch, denn wenn Sie ihn aufmerksam und in mittlerer Geschwindigkeit zu Ende gelesen haben, wird Eliud Kipchoge, der beste Langstreckenläufer der Gegenwart, in etwa in der gleichen Zeit 100 Meter zurückgelegt haben und damit in Wien auf Rekordkurs unterwegs sein.

100 Meter in 17 Sekunden – das klingt durchaus machbar. Einmal. Eliud Kipchoge hat jedoch vor, dieses Tempo beizubehalten, zwei Stunden lang, ohne einzige Pause. Hält der 34 Jahre alte Kenianer den geforderten Schnitt von 21,17 km/h, wird er in die Geschichtsbücher des Laufsports eingehen – als erster Mensch, der für die Marathon-Distanz von 42,195 Kilometer weniger als zwei Stunden benötigt hat.