Zwei Topstars und eine ungarische Meisterschaft beim Marathon in Wien

Bethwell Yegon aus Kenia und Chala Regasa aus Äthiopien führen beim Vienna City Marathon am 21. April das Feld der Eliteläufer an. Beide haben Bestzeiten von knapp über 2:06 Stunden zu Buche stehen. Der Streckenrekord wurde im Vorjahr von Samwel Mailu aufgestellt und liegt bei 2:05:08.

Damals kam Yegon auf Rang zwei, 2024 will er nach dem Sieg greifen aber "zumindest einen Platz auf dem Podest" erreichen. Regasa stand im Jahr 2019 in Wien im Fokus. Er war Teil des Teams von Pacemakern, die den Kenianer Eliud Kipchoge im Wiener Prater bei dessen Marathon unter zwei Stunden (unter Laborbedingungen) unterstützten. In Wien läuft er nach seinem Debüt in Rotterdam seinen zweiten Marathon.