Warum am Billardtisch trotz Corona Wettkämpfe stattfinden können

Das Coronavirus hat den Sport nahezu zum Stillstand kommen lassen. Quer über den Planeten finden praktisch keine Wettkämpfe mehr statt, die meisten Athleten verbringen die Zeit in der Isolation mit Heimtraining. In einem Sport rollen freilich noch immer die Kugeln.

Billard-Spieler Jimmy Riml lieferte sich erst am Wochenende ein packendes Dreiband-Match mit einem Dänen. Am Montag forderte der Tiroler dann einen deutschen Konkurrenten heraus. Riml trug während der Matches keinen Mundschutz, er desinfizierte auch nicht nach jedem Stoß seine Hände. Er tat einfach so, als ob sein Gegner nicht da wäre.

Und das waren die beiden Konkurrenten auch nicht. Jimmy Riml spielte bei sich in Innsbruck, der Däne Kim Bengtsson in der Kleinstadt Store Heddinge, eine Autostunde entfernt von Kopenhagen. Es war ein Spiel auf Augenhöhe (Endstand 1:1) - nur dass sich die beiden nicht Auge in Auge gegenüberstanden. "Es ist im Moment die einzige Möglichkeit, mit- und gegeneinander Sport zu betreiben", sagt der Tiroler.