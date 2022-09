Vuelta: Roglic gibt auf, Urán siegt, Evenepoel bleibt vorn

Ausgeträumt ist der Traum vom vierten Vuelta-Sieg in Serie: Primoz Roglic konnte nach seinem schweren Sturz im Finale der Dienstag-Etappe am Mittwoch nicht mehr antreten, zu groß waren die Schmerzen nach dem Asphaltkontakt beim Zielsprint. Damit hält die Pechsträhne des 32-jährigen Slowenen weiter an – bereits die Tour de France hatte er vorzeitig verlassen müssen.

Nun ist der um zehn Jahre jüngere Belgier Remco Evenepoel um einen Konkurrenten ärmer, nur noch 1:26 Minuten war Roglic am Dienstagabend hinter dem Gesamtführenden gelegen.