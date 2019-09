Vuelta: Primoz Roglic lässt weiter nichts anbrennen

Für den Tagessieg reichte es für die beiden nicht, zu viel Vorsprung hatten sich einige Ausreißer verschafft, doch das war Roglic herzlich egal – und so konnte er sich mit seinem amerikanischen Teamkollegen Sepp Kuss mitfreuen, der den ersten Etappensieg bei einer der drei großen Landesrundfahrten holte.

Hermann Pernsteiner unterstrich erneut seine gute Form, der Tages-18. ist im Gesamtklassement weiterhin an zehnter Stelle notiert, 11:39 Minuten hinter Roglic.

Wer geglaubt hatte, am Montag könnten sich die Fahrer ausruhen, liegt falsch. Im Gegenteil: Drei Berge der ersten Kategorie stehen auf dem Fahrplan, am Ende der Etappe, die in Pravia (13 Meter über dem Meeresspiegel) gestartet wird, steht ein 18,2 Kilometer langer Anstieg bis hinauf auf 1688 Meter. Am Dienstag folgt ein Ruhetag.

Vuelta, 15. Etappe ( Tineo–Santuario del Acebo, 154,4 km): 1. Kuss ( USA) Jumbo-Visma 4:19:04, 2. Guerreiro (POR) Katjuscha-Alpecin +39, 3. Geoghegan Hart (GBR) Ineos +40, 8. Roglic (SLO) Jumbo-Visma +2:14, 9. Valverde ( ESP) Movistar gl. Zeit, 18. Pernsteiner (AUT) Bahrain Merida +3:50, 46. Großschartner (AUT) Bora-hansgrohe +10:40.

Gesamt: 1. Roglic 58:10:32, 2. Valverde +2:25, 3. Pogacar (SLO) Emirates +3:42, 10. Pernsteiner +11:39, 37. Großschartner +1:07:42.