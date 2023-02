Vor dem Superbowl: So tippt Österreich das Football-Spektakel

In der Nacht auf Montag steigt Superbowl LVII (0.30/live auf Puls4), die Kansas City Chiefs treffen auf die Philadelphia Eagles. Schon jetzt steht fest: In Glendale/Arizona wird Geschichte geschrieben. Denn mit Patrick Mahomes (Chiefs) und Jalen Hurts (Eagles) werden erstmals zwei schwarze Quarterbacks ihre Teams im Endspiel aufs Feld führen. „Ein historischer Moment“, weiß Mahomes. „Das zeigt, Kids: Es ist machbar“, fügt Hurts hinzu. Den ersten Sieg fuhr Mahomes ein, der im Vorfeld zum wertvollsten Spieler der Saison (MVP) gewählt wurde. Wer am Ende jubeln darf, darüber ist sich auch Österreichs Football-Elite uneinig.