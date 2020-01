Vor Australian Open: Von Stammgästen, Träumen und Rekorden

In der Nacht auf Montag wird es ernst, mit den Australian Open startet das erste Grand-Slam-Turnier. Was fällt vor dem ersten Aufschlag auf? Wem gehören die Schlagzeilen vor dem ersten Schlag?

Der Dauerbrenner

Wenn sich Feliciano López, 38, an jedes Grand-Slam-Turnier erinnern kann, das er spielte, hätte er mit diesem Gedächtnis auch bei der Millionen-Show bestehen können. Der Spanier bestreitet in Melbourne sein 72. Major in Folge ohne Unterbrechung – Weltrekord. Das bisher letzte Mal stand sein Name bei den Australian Open 2002 nicht auf der Teilnehmerliste im Hauptbewerb.