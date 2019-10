Vor Auftakt gegen Tsonga: Thiems Höhen und Tiefen in Wien

Ein Streifzug vor seinem zehnten Auftritt am Dienstag Abend gegen den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga.

2010

Dominic Thiem trat in Wien zum ersten Mal in einer Qualifikation eines ATP-Turniers an. Das Turnier in Kitzbühel einige Monate zuvor war in diesem Jahr nur ein Challenger gewesen. Der damals 17-Jährige wehrte sich gegen den besten türkischen Spieler der Geschichte namens Marsel Ilhan tapfer, verlor aber gegen den damaligen Top-100-Spieler in drei hart umkämpften Sätzen. Und dies weitgehend noch ausgeschlossen von der Öffentlichkeit.