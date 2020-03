Vor 30 Jahren: Als Rodax das Tor nach Spanien aufstieß

Mit Musters Karriereende ebbte auch der Boom ab. Rodax hat mit seiner Halle aber die Tennis-Krise nach der Jahrtausendwende überstanden. Und Tennis wurde wieder in. Jetzt, in der Corona-Krise darf niemand auf die sechs Plätze, auch die Kegelbahnen und das Restaurant stehen still.

Vom Fußball hat er sich schon lange verabschiedet, Ende 2008 trat er als Trainer der Amateure von Admira zurück. Und in der Halle in Traiskirchen erinnern keine Bilder an die Vergangenheit das Chefs. „Heute weiß keiner mehr, dass ich einmal Fußballer war.“ Eine Aussage typisch für den Ex-Kicker ohne Allüren. Er ist in zweiter Ehe verheiratet, hat eine achtjährige und eine 29-jährige Tochter.