Champions-League-Sensation: Bye bye Liverpool

Doch der Reihe nach: Liverpool musste ein 0:1 aus dem Hinspiel aufholen und überstand gleich einen Schreckmoment, als Diego Costa nach 13 Sekunden beinahe zugeschlagen hätte. Danach legten die Reds in Folge mit den Fans im Rücken los und agierten wie erwartet druckvoll. Atlético wehrte sich im Kollektiv, es entwickelte sich ein hektisches und äußerst intensives Spiel.

Atléticos Rückhalt im Tor, Oblak, hatte bei vielen Chancen seine Hände im Spiel, beim 1:0 durch Wijnaldum per Kopf flog er dem Ball aber vergeblich hinterher (43.). Liverpool wollte nach der Pause den Aufstieg fixieren, Salah und Firmino scheiterten abermals an Oblak, Robertson mit einem Kopfball an der Querlatte.