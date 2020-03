PSG schaffte im Geisterspiel den Aufstieg

Die Gastgeber wollten in der zweiten Hälfte das Duell endgültig zu ihren Gunsten entscheiden, einen schönen Freistoß von Di Maria fischte Bürki mit größter Anstrengung noch aus dem Eck. Erst danach entdeckte Dortmund die Offensive für sich, wohl wissend, dass man sich mit einem Treffer zumindest in die Verlängerung retten könnte. PSG wurde etwas nervös, Dortmund witterte die Chance, konnte aber nichts Zählbares verbuchen.

Am Ende lagen dann die Nerven blank, nach einem Foul von Emre Can an Neymar tauschte man in einem kollektiven Getümmel nicht nur verbale Nettigkeiten aus, Emre Can sah dabei die Rote Karte. Paris St. Germain mühte sich ins Viertelfinale mit einem Gesamtscore von 3:2. Die Tausenden Anhänger vor den Stadiontoren ließen den Lärmpegel wieder anschwellen und feierten ausgelassen.