Von wegen "weißer Sport": Schlägerei beim Damentennis-Match

Nach dem Duell zwischen Angelique Kerber und Shuai Zhang in der ersten Runde des Turniers in Peking, das die Deutsche in drei Sätzen gewonnen hatte, brannten bei einem Fan der chinesischen Nummer 35 der Welt völlig die Sicherungen durch. Der Mann, der wie die auf Twitter veröffentlichten Bilder beweisen zuvor in der Spielerbox von Zhang gesessen war, schlug heftig auf einen deutlich jüngeren Mann ein, der keine Gegenwehr leistete. Zaghafte Versuche der Sitznachbarn scheiterten, das Opfer begab sich auf die Flucht.