Am 21.März entscheidet das Internationale Olympische Komitee über die Nachfolge für den Deutschen Thomas Bach (71), dessen Amtszeit allein schon wegen des Ukraine-Krieges (und des nicht ausnahmslosen Startverbots für Russen) einem Polit-Slalom glich.

Ob Olympia oder Fußball – in den Chefetagen steht ein Umbruch bevor. Ob international oder national – überall erfolgen Präsidentenwechsel.

Mit der Schwimm-Olympiasiegerin Kirsty Coventry , 41, könnte in der 130-jährigen IOC-Geschichte erstmals eine Frau bzw. erstmals eine Afrikanerin die Chefrolle erhalten. Auch wenn sie wie der beim ÖSV mäßig beliebte FIS-Präsident Johan Eliasch im siebenköpfigen Kandidatenfeld nur Außenseiterchancen hat. Vom Leichtathletik-Weltpräsident Sebastian Coe , 65, wird erwartet, dass der zum Lord Geadelte so wie im olympischen 1500-Meter-Lauf 1980 und 84 nun auch bei der IOC-Präsidentenwahl den längeren Atem hat.

Drei Tage nach der IOC-Wahl wird beim ÖOC gewählt und die 16-jährige Ara von Karl Stoss, 68, als Österreichs Olympia-Präsident enden. Der frühere Casino-Boss legt sein Ehrenamt zurück. Zu dessen Übernahme stehen sowohl erfahrene Frauen (Dressurreit-Olympiasiegerin Elisabeth Max-Theurer, Skipräsidentin Roswitha Stadlober) als auch g’standene Männer (Rodel-Präsident Markus Prock, Ruderverbands-Präsident Horst Nussbaumer) zur Diskussion. Letzteren hält u.a. der ehemaligen Mehrfach-Ruderweltmeister und Vorsitzende des Spitzensportausschusses Christoph Schmölzer für „sehr befähigt“, auch im ÖOC das Ruder zu übernehmen. Gleichgültig ob Theurer, Stadlober, Prock oder Nussbaumer – bei allen für die Präsidentschaft in Frage Kommenden handelt’s sich um frühere Topsportler. Was erstmals in der ÖOC-Historie der Fall ist. Und beim Fußballbund nicht der Fall sein wird.