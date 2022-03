Von Milla bis Girmay: Magische Momente afrikanischer Sportler

Südafrika 2010

Den größten Jubel bei der ersten Fußball-WM auf afrikanischem Boden gab es, als Nelson Mandela vor dem Finale auf dem Spielfeld des Soccer-City-Stadions von Johannesburg erschien. Der erste schwarze Präsident des Landes hatte großen Anteil, dass Südafrika 2010 Schauplatz der WM wurde.

Die Fans erinnern sich an Stadionbesucher in dicken Wolljacken (im südafrikanischen Winter) und an den ohrenbetäubenden Lärm der Vuvuzelas, die damals in aller Munde waren. Den großen Fußballboom konnte die WM nicht auslösen, Südafrika ist und bleibt eine Rugby-Nation.