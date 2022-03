Von Kurnikowa bis Innauer: Wenn Sportstars früh die Karriere beenden

Petra Kronberger

Die Salzburgerin war die beste Skifahrerin der Welt, als sie im Dezember 1992 für viele unerwartet mitten in der Saison den Rücktritt bekannt gab. Petra Kronberger war zu diesem Zeitpunkt erst 23, hatte aber schon eine bewegte Laufbahn hinter sich und alles gewonnen, was es im Skisport zu gewinnen gibt.

1991 wurde sie in Saalbach Weltmeister, 1992 gewann sie bei Olympia zwei Goldmedaillen und holte zum dritten Mal in Folge den Gesamtweltcup. Danach verspürte Petra Kronberger eine Leere und konnte sich nicht mehr richtig motivieren. "Die Freude am Skifahren ist nicht mehr gekommen. Ich habe mir eingestehen müssen, dass es nicht mehr geht", gestand sie in einem Interview.