Von der Front in die Arena: Die bewegende Geschichte eines Weltmeisters

Samstagabend erstrahlte die 3Arena in Dublin in blau-gelb. Der Ukrainer Yaroslav Amosov verteidigte gegen Logan Storley seinen Weltergewicht-Titel bei Bellator, einer der bekanntesten Mixed-Martial-Arts-Organisationen der Welt. FĂŒr Yaroslav Amosov war es der 27. Sieg in Folge - nur Khabib Nurmagomedov hĂ€lt eine lĂ€ngere Siegesserie in der MMA-Szene mit 29 gewonnenen KĂ€mpfen.