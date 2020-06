Hypo Tirol und Aich/Dob starten in CL-Saison

Champions League – wie sich das schon meisterlich anhört. Champions League – das klingt nach Big Business und Beletage, nach Geldregen und Großverdienern, nach Megaspektakel und Millionengeschäft. So darf sich zum Beispiel jeder Verein, der derzeit in der UEFA Champions League am Ball ist, über großzügige 8,6 Millionen Euro Startgeld freuen.

Hannes Kronthaler wäre schon überglücklich, wenn er nur ein Prozent davon erhalten würde. Der Manager von Volleyballmeister Hypo Tirol ist mit seiner Mannschaft ebenfalls in der Champions League im Einsatz, doch außer dem klingenden Namen hat dieser Bewerb mit der Eliteliga der Kicker praktisch nichts gemein. "Wir müssen sogar noch Nenngeld zahlen", erzählt Kronthaler, "das sind dann auch 25.000 Euro." Daneben erscheinen sogar die Handballer (40.000 Euro Startgeld) und Eishockeyteams (28.000 Euro) in ihren Europacupbewerben wie echte Großverdiener.

Und trotzdem – Aufwand hin, Ausgaben her – ist die Teilnahme an der Champions League für Kronthaler und seinen Verein ein einziger Gewinn. "Das ist ja der Grund, warum wir das Ganze machen", sagt der österreichische Meistermacher vor dem Auftaktspiel bei Precura Antwerpen.