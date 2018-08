Volleyball: Bucheggers Kniefall und seine Folgen

Paul Buchegger ist es gewohnt, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Wenn es eng wird in einer Volleyballpartie, wenn ein kühler Kopf und ein ruhiges Händchen gefragt sind, dann ist der 22-Jährige meist zur Stelle und übernimmt die Verantwortung. Nicht zuletzt dank Bucheggers Schlagfertigkeit und Nervenstärke gewann das österreichische Nationalteam zuletzt in der EM-Qualifikation gegen Kroatien und Portugal und wahrte die Teilnahme auf die Endrunde.

In dem Match, das er jetzt führen muss, sind dem Oberösterreicher allerdings die Hände gebunden. Eine Knieverletzung, die sich Buchegger beim 3:1 gegen Portugal zugezogen hatte, könnte für den Jungstar schwer wiegende Konsequenzen haben. Als wäre die Diagnose (Meniskusriss, fünf Monate Pause) nicht schon niederschmetternd genug, drohen Buchegger nun auch Probleme mit seinem neuen Verein.