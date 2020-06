Aufschlag zur großen Revanche

" Kleinmann gegen Kronthaler, diese Geschichte hat einfach zusammengepasst", erinnert sich Tirol-Manager Hannes Kronthaler, der sich zehn Jahre hintereinander im Endspiel gegen Wien auch abseits des Spielfeldes mit dem Kollegen Kleinmann einen Schlagabtausch geliefert hatte. "Aber sein blödes Gerede geht mir überhaupt nicht ab."

Eine ausverkaufte Tiroler Halle wie früher ist im ersten Spiel der Best-of-seven-Finalserie gegen Aich/Dob heute (20.15 Uhr, live in ORF Sport Plus) jedenfalls nicht zu erwarten. Dabei birgt diese Konstellation in diesem Jahr durchaus Brisanz: Denn zu gut hat man in Innsbruck noch die Vorsaison in Erinnerung, als der Favorit aus Tirol trotz einer 3:1-Führung den Titel noch aus der Hand gab und die Kärntner die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte bejubeln durften. "Das wurmt mich heute noch extrem", gesteht Tirol-Manager Hannes Kronthaler, "ich bin keiner, der gerne Zweiter wird."

Um ja nicht noch einmal in den Kärntnern ihren Meister zu finden, haben die Innsbrucker nichts dem Zufall verlassen und vor der Finalserie noch einmal einen neuen Aufspieler ( Angel Pérez) verpflichtet. Zumal im Endspiel auch die Champions-League-Teilnahme auf dem Spiel steht. Im Vorjahr hatte Hypo Tirol als Vizemeister zwar eine Wildcard und damit die Starterlaubnis für die Eliteliga erhalten, "aber wenn, will ich als Meister in die Champions League", versichert Hannes Kronthaler.