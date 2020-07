Volleyball-Aufschlag auf der Europabühne

Die selbst ernannte Sportstadt Innsbruck hat auch schon einmal bessere Zeiten erlebt: Der lokale Fußball-Klub Wacker haust im Tabellenkeller, und auch der örtliche Eishockey-Verein Die Haie führt das Klassement von der falschen Seite an.

Doch es gibt auch noch Mannschaften, die beim Innsbrucker Rote-Laternen-Umzug nichts verloren haben. Die Volleyballer von Hypo Tirol etwa kennen letzte Plätze und Niederlagen­serien nur vom Hörensagen. Schon seit Jahren haben die Innsbrucker im heimischen Volleyball die Oberhand, und auch in der neuen Saison greift der Serienmeister wieder nach dem Titel.

Doch die heimische Meisterschaft ist für die Innsbrucker vorerst Tabuzone. Weil es hierzulande an schlagfertigen Gegnern fehlt, nehmen Hypo Tirol und Vizemeister Aich/Dob nicht am Grunddurchgang teil, sondern sind in der besser besetzten Mitteleuropa-Liga am Ball.