Volley Kraft voraus: Ein Fingerzeig der Handwerker

Als Paul Buchegger zum Ende des dritten Satzes das Heft in die Hand nahm, musste selbst Volleyball-Laien klar geworden sein, dass es sich beim 22-Jährigen um keinen Ottonormalvolleyballer handelt. Ein Sprungservice nach dem anderen donnerte der Oberösterreicher in dieser prekären Situation übers Netz, im Alleingang wehrte Buchegger mehrere Satzbälle ab und ebnete dem österreichischen Nationalteam den Weg zum 3:1-Erfolg gegen Kroatien in der EM-Qualifikation.

Die Sicherheit und Selbstverständlichkeit, mit der Paul Buchegger in den wichtigsten Momenten der Partie agierte, waren es, die so beeindruckten. „Der ist ein Weltklassevolleyballer“, frohlockte Peter Kleinmann hinter dem ORF-Mikrofon.

Paul Buchegger ist wenn man so will das Gesicht dieser österreichischen Volleyballnationalmannschaft, die Teamchef Michael Warm seit dem Amtsantritt im Jahr 2010 einem radikalen Facelifting unterzogen hat. Als der Deutsche den Job angetreten hatte, hatte das, was hierzulande pritschend und baggernd dargeboten wurde, wenig mit Volleyball zu tun. „Das war mehr oder weniger Ball über die Schnur“, erinnert sich Warm.