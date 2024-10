Ex-Real-Star lässt sich Babynamen tätowieren, ist aber nicht Vater

"Wie ihr alle wisst, sind Vinícius und ich schon lange nicht mehr zusammen. In dieser Zeit hatte ich eine Beziehung mit jemandem und er auch", erklärt Lima auf Instagram. "Wir haben beide mit unserem Leben weitergemacht. Mitten in all dem kam Maitê."

Der 20-jährige Brasilianer war von April 2022 bis Juni 2024 an die zweite Mannschaft der Königlichen ausgeliehen. Für die A-Mannschaft kam er in den knapp zwei Jahren lediglich auf einen Einsatz. In der Saison 2023/24 stand Vinícius Tobias in der dritten Runde der Copa del Rey beim 3:0-Erfolg gegen CF Arandina in der Startelf und wurde nach 88 Minuten ausgewechselt.