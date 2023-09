Wie das Tattoo eines albanischen Kickers die Serben in Rage brachte

Mit dem 2:0-Sieg ├╝ber Polen haben die Albaner einen gro├čen Schritt in Richtung EM-Qualifikation gemacht. Obwohl Jasir Asani mit einem sehenswerten F├╝hrungstor - vielleicht einem der sch├Ânsten in der Fu├čball-EM-Quali bisher - den Weg zum gro├čen Sieg f├╝r die Albaner geebnet hatte, sprachen nach dem Match alle nur ├╝ber den Sch├╝tzen des zweiten Treffers.

Mirlind Daku verwandelte das Air Albania Stadium in Tirana nach seinem Tor in der 62. Spielminute in ein Tollhaus. Der St├╝rmer lief vor die frenetisch feiernden Fans, dabei riss er sich jubelnd das Trikot vom Leib - und gew├Ąhrte den TV-Kameras einen Blick auf seinen Oberk├Ârper. Ein Detail auf dem rechten Schulterblatt sollte zum hei├čen Thema auf dem ewig hitzigen Balkan werden.