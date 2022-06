Vikings setzen den Siegeszug in der European Football League fort

Temperaturen von mehr als 30 Grad sorgten dafür, dass in der Generali-Arena nicht nur die Spieler ins Schwitzen kamen, sondern auch die Fans auf den Tribünen. Da hätte es auch die Feuer-Show zum Einzug der Vienna Vikings nicht gebraucht. Am Ende sollte sich der heiße Arbeitstag für die Wiener auszahlen, die Wikinger besiegten Stuttgart Surge mit 42:13 und feierten damit den dritten Erfolg im dritten Spiel. Der Liga-Neuling gehört längst zum Favoritenkreis in der ELF.

2.204 Zuschauer, die das Stadion einem Besuch im Freibad vorgezogen hatten, sahen einen starken Start der Gastgeber. Mit einer 10:0-Führung ging es ins zweite Viertel – doch dann riss der Faden. Die noch sieglosen Stuttgarter schafften den Ausgleich, auch weil Vikings-Quarterback Erdmann den Ball dreimal zum Gegner warf.

Doch davon ließen sich die Wiener nicht aus der Bahn bringen. Der am Ende ungefährdete Erfolg hatte einen Namen: Wegan. Florian Wegan legte mit zwei Touchdowns vor, Bruder Anton schaffte es einmal in die Endzone. Genau wie Buoah und Reischl, Daum kickte drei Fieldgoals.