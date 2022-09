Vikings geben nach Absage der Austria neuen Spielort bekannt

Die wesentlich größere Generali-Arena hätte ursprünglich als Spielort dienen sollen, das FK Austria Management hatte den Vikings die Spielgenehmigung aber auf den letzten Drücker entzogen. Der Grund: Der Rasen sei zu schlecht und zudem sei fürs Wochenende Regen vorhergesagt. Die Fußballer der Austria fürchten offenbar, dass man in den nächsten Wochen Probleme mit der UEFA bekommen könnte wegen des schlechten Rasens.

Vikings-CEO Karl Wurm hatte sich gegenüber dem KURIER "fassungslos" gezeigt: "Am Dienstag am Abend hat mich Gerhard Krisch von der Austria angerufen und mir mitgeteilt, dass wir nicht in der Generali-Arena spielen können."