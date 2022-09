Vier Tage vor dem Halbfinale: Austria kickt die Vikings aus dem Stadion

Die Vienna Vikings sind drauf und dran, in ihrer ersten Saison in der European League of Football (ELF) ins Finale einzuziehen. Ein Sieg fehlt dazu noch, der soll im Halbfinale am Sonntag in der Generali Arena eingefahren werden. Besser gesagt: Sollte. Denn pl√∂tzlich stehen die Wikinger ohne Stadion da. Die Austria, Hausherr in der Generali Arena, teilte den Verantwortlichen mit, dass am Sonntag in ihrem Stadion kein Football gespielt werden k√∂nne. Grund: Der Rasen sei zu schlecht und zudem sei f√ľrs Wochenende Regen vorhergesagt.

Ein Schlag ins Gesicht f√ľr die Vikings, die sich extra f√ľr die ELF in die Generali Arena eingemietet haben. Der Frust ist gro√ü, ein rechtliches Nachspiel ist nicht ausgeschlossen. Vorerst muss man jedoch einen Ersatzspielort finden - nicht leicht in der kurzen Zeit. ‚ÄúWir arbeiten bereits unerm√ľdlich und fieberhaft daran, eine Spielst√§tte in Wien zu finden", erkl√§rte CEO Karl Wurm. Das Stadion muss in Wien oder Wien Umgebung sein, auch weil Gegner Barcelona schon alles gebucht hat. Zudem muss es TV-tauglich sein und gen√ľgend Fans Platz bieten. Von den Problemen im Marketing und Ticketing gar nicht zu sprechen.

M√∂glichkeiten w√§ren die S√ľdstadt, die Hohe Warte oder der Sportclubplatz. Problem, die dort ans√§ssigen Teams spielen teilweise selbst. Eine weitere M√∂glichkeit w√§re das Vikings-Trainingszentrum im 11. Bezirk. Da passen ohne Zusatztrib√ľnen aber maximal knapp 1.500 Leute rein. Auch muss erst gekl√§rt werden, ob die TV-Kriterien erf√ľllt werden.

Auf die Verantwortlichen der Vikings warten arbeitsintensive Tage, damit man sportlich doch noch ins Finale einziehen kann.