Vier aus sechs: Grunddurchgang wird noch zu einer Lotterie

Wichtige Siege feierten zuletzt auch Rapid und Sturm, die kommenden Sonntag in Hütteldorf aufeinander treffen, ehe am 16. Dezember in Wien-Favoriten das große Derby zwischen Violett und Grün-Weiß auf dem Programm steht. Rapids Didi Kühbauer zeigte sich nach dem 1:0 bei Wacker Innsbruck erleichtert: „Wir wussten schon ganz genau, dass es ein wichtiges Spiel ist. Wenn du ein X machst, wird die Chance nicht größer. Mit einem Sieg ist es so, dass du im Konzert drinnen bleibst. Das muss unser Ziel sein.“

Das dachte sich wohl auch Roman Mählich, Coach von Sturm Graz, nach dem Sieg über Wolfsberg. „Was jetzt in den ersten zwei Spielen abgegangen ist, ist natürlich für uns alle ein Traum. Es ist, was wir erhofft haben. Besonders stolz bin ich diesmal auf die Art und Weise unseres Sieges.“