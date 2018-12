Die Austria setzt sich in der oberen Hälfte fest

Die Austria bemühte sich sogleich um die Spielgestaltung, hatte aber beim ersten St. Pöltner Konter Glück und Torhüter Pentz, der gegen Gartler all seine Aufmerksamkeit aufbot.

Ein Schuss Mut

Austria-Trainer Letsch hatte von seinem Team mehr Spiel in die Tiefe verlangt. Gefordert, getan, allerdings kamen viele Pässe dabei nicht beim Mitspieler an. Dem Austria-Spiel fehlte es, eigentümlich bei den Temperaturen, zunächst an Bewegung im vorderen Bereich, so dass man kaum Gefahr kreieren konnte. Wenn’s auf kombinatorischem Wege nicht klappt, dann kann auch die Brechstange als Alternative herhalten. Das oder Ähnliches dachte sich wohl Matic und zog humorlos aus 20 Metern ab und traf damit sehenswert zum 1:0 (24.).

Bis knapp vor der Pause plätscherte das Geschehen etwas vor sich hin, ehe das violette Fanherz ein weiteres Mal erwärmt wurde. Nach einem Freistoß landete der unplatzierte Kopfball von Edomwonyi auf Kleins Fuß und in weiterer Folge im Tor – 2:0 (42.).