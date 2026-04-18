Rekordhalter Gruen vor dem Marathon: „Ich habe Wiener Blut“

Man könnte der Welt zehn Aaron Gruen s hinstellen – und jeder davon würde für eine eindrucksvolle Geschichte tauglich sein. Österreichs Rekordhalter im Marathon (2:09,53) und Halbmarathon (1:01:14) läuft auch sonst die Zeit nicht davon, um auf anderen Ebenen erfolgreich zu sein.

Der famose Cellist schloss im Vorjahr Studien der Musik und Chemie ab und begann darauf in Havard sich der Medizin zu verschreiben. Wie das alles zusammenpasst? Wie sich der 27-Jährige auf den „43. Vienna City Marathon“ vorbereitete und was er über sein Leben sonst noch zu erzählen hat, berichtete er bei einer kleinen Plauderei im Vorfeld.

KURIER: Welche Zeit schwebt Ihnen beim Wien-Marathon am Sonntag vor?

Aaron Gruen: Ich möchte um rund drei Stunden laufen.

Das ist aber schon ein bisserl weit weg von einem Rekord, oder?

Das ist schon ein Rekord. Es wäre meine schlechteste Marathon-Zeit überhaupt. Nein, im Ernst. Ich weiß, dass ich körperlich in der Lage bin, eine gute Zeit zu laufen, jetzt hängt es nur noch vom Mentalen ab. Natürlich denkt man an den Rekord, aber die Strecke ist eben nicht ganz flach. Sollte es mit dem österreichischen Rekord nichts werden, so ist auch die beste Zeit eines Österreichers in Wien möglich (Lemawork Ketema lief 2019 2:10:44, Anm.).

Sie sind ja auch ein begnadeter Musiker und spielten sogar am Samstag noch im Musiksaal mit den Wiener Symphonikern in einem Orchester Cello. Die beste Vorbereitung für Sie?

Soll ich dumm auf dem Sofa herumsitzen? Es ist eine gute Ablenkung, so lange dauerte es für mich auch nicht.