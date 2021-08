Vielseitigkeitsreiterin Lea Siegl macht im Gelände zwölf Plätze gut

Die oberösterreichische Vielseitigkeitsreiterin Lea Siegl hat am Sonntag bei den Olympischen Spielen in Tokio mit Fighting Line mit einer starken Leistung im Geländeritt aufgezeigt. Die 22-Jährige verbesserte sich dabei von der 28. (Dressur) an die 16. Stelle und hat mit 35 Fehlerpunkten nach zwei von drei Prüfungen das Finale der besten 25 im Springen am Montag in Griffweite. „Da muss ich cool bleiben“, meinte Siegl. Der Deutsche Michael Jung verpasst den Gold-Hattrick.

Grundsätzlich sei ihr Pferd Fighting Line ein guter Springer, betonte Siegl. „Deshalb nehme ich mir einen fehlerfreien Ritt vor und werde mein Bestes geben. Das Ziel ist das Finale, das ist sicher möglich.“ Mit Edelmetall rechnet die Reiterin jedoch nicht wirklich. „Das ist eher unwahrscheinlich.“

In Führung liegt der Brite Oliver Townend (23,60) mit Ballaghmor Class knapp vor der Deutschen Julia Krajewski mit Amande (25,60). Jung löste mit Chipmunk bei einem Hindernis das Sicherheitssystem aus und erhielt dafür 11,0 Strafpunkte. Ein Protest wurde abgewiesen, der Olympiasieger von 2012 und 2016 fiel damit vom ersten auf den zehnten Platz (32,10) zurück, das deutsche Team rutschte vom zweiten auf den sechsten Rang ab.