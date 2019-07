Viel Lob für Wimbledons Wunderkind: "Sie wurde dafür geboren"

Die Nerven strapaziert

Im spannenden Drittrunden-Spiel am Freitagabend strapazierte Cori - genannt Coco - Gauff die Nerven ihrer Eltern in der Zuschauer-Box. Die junge Qualifikantin, aktuell noch die Nummer 313 der Welt, lag mit 3:6, 2:5 zurück, war so gut wie ausgeschieden und drehte die Partie doch noch. Nervenstark wehrte das Toptalent zwei Matchbälle gegen die Weltranglisten-60. Polona Hercog aus Slowenien ab. Ihre 13 Jahre ältere Kontrahentin half ein wenig mit - und tatsächlich schaffte es die 15-Jährige, erst den Tiebreak und dann den dritten Satz zum 3:6, 7:6 (9:7), 7:5 zu gewinnen.

Wie ein Flummi hüpfte Gauff auf und ab. „Coco ist sagenhaft“, twitterte Michelle Obama, die Frau von US-Ex-Präsident Barack Obama.