Verbandssportchef Zitny: "Jede Initiative tut dem Golfsport gut"

Durch die Corona-Krise sei man gut gekommen, die erhöhten Energiepreise „spüren aber auch wir“. Freilich wünscht man sich in Österreich auch ein Event der DP World Tour (vormals European Tour) zurück. „Durch die Installierung der neuen LIV (Super Golf League) ist auch die DP World Tour gezwungen, höhere Preisgelder aufzustellen. Hier sind Preisgelder von zwei Millionen Euro vorgeschrieben. So ein Turnier würde insgesamt 4,5 Millionen kosten. Das ist ohne Großsponsoren kaum machbar“, sagt der 50-jährige Wiener, der kein Problem mit der neuen LIV hat, „weil jede Initiative dem Golfsport guttut. Ich finde es schade, dass es dafür noch keine Weltranglisten-Punkte gibt, man sollte sich bemühen, das Gemeinsame in den Vordergrund zu stellen.“