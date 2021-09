Valentino Rossis emotionales Heimspiel

Bei der Titelentscheidung hat der 42-Jährige freilich kein Wort mitzureden, in dieser Causa geben ganz andere Fahrer den Ton an. Der Franzose Fabio Quartararo führt vor dem Ducati-Piloten Francesco Bagnaia und Titelverteidiger Joan Mir auf Suzuki. Der erste Trainingstag am Freitag in Misano stimmte alle Piloten auf mögliche Szenarien für den Renn-Sonntag ein – am Vormittag war es trocken und dann nass, am Nachmittag trocknete die Strecke zwischenzeitlich auf.