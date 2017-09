US Open: Scharapowas Traumlauf ist vorbei

Der Lauf der mit einer Wildcard versehenen Russin Maria Scharapowa bei ihrem Grand-Slam-Comeback nach einer Dopingsperre ist am Sonntag beendet worden. Die als Nummer 16 gesetzte Lettin Anastasija Sevastova rang im Achtelfinale der mit 50,4 Mio. dotierten Tennis-US-Open in New York die fünffache Major-Siegerin mit 5:7,6:4,6:2 nieder.

Scharapowa hatte in Runde eins mit einem Sieg über die als Nummer zwei gesetzte Rumänin Simona Halep ein tolles Major-Comeback nach einer 15-monatigen Dopingsperre bis vergangenen April geschafft. Mit dem dritten Matchball hievte sich Sevastova in ihr zweites US-Open-Viertelfinale en suite. Die 27-jährige Weltranglisten-17. lebt größtenteils in Wien und wird vom Österreicher Ronald Schmidt betreut, der auch Thomas Muster in der zweiten Karriere-Phase nach dem Comeback gecoacht hat.

Sevastova trifft nun am Dienstag auf die US-Amerikanerin Sloane Stephens, die die Deutsche Julia Görges 6:3,3:6,6:1 besiegt hat.