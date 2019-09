US Open: Rührende Szene zwischen Naomi Osaka und Cori Gauff

Exakt 65 Minuten lang standen sich Naomi Osaka und Cori "Coco" Gauff am Sonntag am Center Court in Flushing Meadows, New York, gegenüber. Am Ende besiegte die Japanerin ihre US-amerikanische Gegnerin klar in zwei Sätzen (6:3, 6:0).

Die 15-jährige Gauff, die als Riesentalent gehandelt wird, wurde nach dem einseitigen Duell noch am Platz von Emotionen überrollt. Als Osaka die Enttäuschung ihrer jungen Kontrahentin bemerkte, ging sie zu ihr und bat sie darum, das als Siegerinnen-Talk gedachte On-Court-Interview mit ihr zusammen zu führen.

Ermutigende Worte

Zunächst winkte Gauff ab, sie werde "ganz bestimmt zu weinen beginnen", schluchzte sie. Schließlich konnte die selbst erst 21-jährige Osaka ihre Gegnerin überzeugen: Sie habe "großartig" gespielt und es sei besser, vor Publikum zu weinen "als alleine in der Dusche", sagte die Japanerin.