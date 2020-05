US Open: Melzer im Doppelfinale

Für Jürgen Melzer ist es bereits der fünfte Finaleinzug bei einem Grand-Slam-Turnier. Die bisherigen vier hat er allesamt gewonnen: 1999 gewann er in Melbourne im Junioren-Doppel, in Wimbledon triumphierte er drei Mal: 1999 bei den Junioren, 2010 im Doppel und 2011 im Mixed.



Damit sind Melzer/ Petzschner auch in diesem Jahr so gut wie sicher für das World-Tour-Finalturnier (Masters) im November qualifiziert. Nicht das einzige Schöne, was das Auftreten in New York mit sich bringt. "Diese Siege geben Jürgen vor allem Spielpraxis und Selbstvertrauen", erklärt Manager Ronnie Leitgeb.



Die Portion Selbstvertrauen kann Österreichs Topstar im Berufszweig Tennis ganz gut gebrauchen. Melzer wird nach seiner Zweitrundenniederlage gegen den Russen Igor Kunitsin von Platz 17 aus dem Top 20 fallen. Denn auch nach den US Open müssen wieder Punkte her. In Schanghai und Paris muss der Deutsch-Wagramer vom Vorjahr jeweils 180 Punkte (Viertelfinaleinzüge) verteidigen, in Wien, wo er 2010 gewonnen hat, gar 250.