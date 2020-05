US Open: AUT ist out

New York. Dort, wo es erst jetzt so richtig losgeht, haben sich die Österreicher längst verabschiedet. Jürgen Melzer war der letzte rot-weiß-rote Beitrag im Einzel, ehe es in der 2. Runde eine bittere 6:3-3:6-6:1-2:6-6:7-Niederlage gegen den Russen Igor Kunitsin setzte.



Tamira Paszek, die allerdings durch eine Bauchmuskelzerrung gehandicapt war, und Patricia Mayr-Achleitner hatten sich in Runde eins verabschiedet, Martin Fischer und Yvonne Meusburger gar schon in der Qualifikation. So wie in Paris erreichte kein österreichisches Ass die 3. Runde - zuvor war dies das letzte Mal bei den Australian Open 2007 passiert.