US-Herren-Tennis: Hoffnung im Land der begrenzten Möglichkeiten

Während bei den Damen mit der 15-jährigen Cori Gauff schon eine legitime Nachfolgerin von Superstar Serena Williams in den Startlöchern steht, herrscht bei den Herren Tristesse. Der letzte Landsmann, der Nummer eins war und ein Grand-Slam-Turnier gewann, war Andy Roddick. Dieser führte bis zum 1. Februar 2004 13 Wochen das Ranking an, auch, weil er 2003 die US Open gewonnen hatte.

Vier Mal stand Roddick danach noch in einem Grand-Slam-Endspiel, scheiterte aber jeweils an Roger Federer, an dessen Vormachtstellung er zerbrach. 2009 war er auch der bisher letzte US-Profi, der das Finale eines Grand-Slam-Turniers erreichte. Gegenwärtig stehen acht US-Spieler in den Top 100 – als 1973 die Weltrangliste eingeführt wurde, waren es 23, 1984 waren es sogar 43. Was aber noch mehr schmerzt, ist die Abwesenheit von der Weltspitze.