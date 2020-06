Der ehemalige Generalsekretär des Österreichischen Olympischen Comités (ÖOC), Heinz Jungwirth, muss für fünf Jahre ins Gefängnis. Das Wiener Oberlandesgericht ( OLG) hat Freitagmittag die im Juli 2012 über Jungwirth verhängte Strafe des Straflandesgerichts bestätigt, der wegen Untreue mit einer Schadenssumme von 3,3 Millionen Euro schuldig erkannt worden war.

„Wenn jemand so wie er ( Jungwirth, Anm.) am Boden liegt, soll man nicht noch draufsteigen“, hatte Jungwirths Anwalt Herbert Eichenseder zu bedenken gegeben. Das ÖOC sei kein straff geführter Verein gewesen und habe in finanzieller Hinsicht „ohne Sicherheitsnetz im freien Raum funktioniert“.