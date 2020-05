Korruptionsermittlungen beim ÖOC

Am 14. Dezember 2005 verkauft Jungwirth den A6 an Sport-Sektionschef Pelousek weiter. Kaufpreis: 55.000 Euro. Der offizielle Kaufvertrag trägt den Stempel des ÖOC, auf einem besseren Schmierzettel, den Pelousek später im Disziplinarverfahren vorlegen wird, wird unter dem handschriftlichen Vermerk "Dez. 05" der "Empfang des Kaufpreises in Höhe von € 55.000,- (bar)" quittiert. Unterschrift des Verkäufers: Heinz Jungwirth, der also bestätigt, den Kaufpreis vom Sektionschef kassiert zu haben (siehe Faksimile).



Auf den ersten Blick eine zwar ungewöhnliche, aber scheinbar saubere Sache. Doch bei genauerer Betrachtung birgt diese Beschaffung eine beachtliche Brisanz.



Aktuelle KURIER-Recherchen ergaben, dass der Audi A6, den Pelousek via Spezi Jungwirth erwarb, nie und nimmer 55.000 Euro wert war. Laut dem Gutachten eines gerichtlich zertifizierten Sachverständigen, der den Audi unmittelbar vor der Durchführung des seltsamen Kaufgeschäftes überprüfte, hatte der damals 16 Monate alte Wagen (Kilometerstand: 25.720; zwei Vorbesitzer) lediglich einen Wiederverkaufswert von 42.841 Euro. Mehr noch: Sektionschef Pelousek hätte um seine vorgeblich in bar (!) bezahlten 55.000 Euro - immerhin ein knappes Nettojahresgehalt - problemlos einen Neuwagen gleicher Art und Ausstattung ordern können, dies sogar, ohne Rabatt zu verlangen.



Fakten, die freilich Fragen aufwerfen: Warum kauft Jungwirth vom Autohändler seines Vertrauens auf Rechnung des ÖOC einen völlig überteuerten Gebrauchtwagen zum Listenpreis eines Neuwagens? Warum wirft Audi-Fan Pelousek keinen Blick in die Eurotax-Liste, als er den Wagen vom ÖOC - natürlich zu einem ebenfalls viel zu hohen Preis - wenige Tage später erwirbt? Wollte Jungwirth bei diesem dubiosen Deal etwa gar den mächtigen Beamten beim Gebrauchtwagenkauf über den Tisch ziehen?



Letzteres ist praktisch auszuschließen.



Vielleicht war aber auch alles ganz anders. Vielleicht liegt des Rätsels Lösung ja darin, dass die angeblich in bar von Pelousek an Jungwirth übergebene Kaufsumme von 55.000 Euro tatsächlich nie beim ÖOC angekommen ist. Das behauptet zumindest das ÖOC gegenüber den internen Ermittlern im Disziplinarverfahren, die sich für den Limousinenkauf ganz besonders interessiert haben.



Das Sportministerium hat die Causa vor wenigen Tagen jedenfalls bei der ermittelnden Staatsanwaltschaft in Salzburg angezeigt.



Übrigens: Pelousek ist mittlerweile pensioniert, Jungwirth suspendiert. Beide waren für den KURIER nicht erreichbar.