Die Jungwirth-Anklage

In einem Strafverfahren wegen Untreue ist auch ein Gagen-Strip unerlässlich. Laut Anklage kassierte Jungwirth in den Jahren 2005 bis 2008 folgende Nettogehälter: 49.909,06 Euro (2005), 56.776,34 (2006), 77.183,37 Euro (2007) und 75.953 Euro (2008).



Was den Staatsanwalt vollends verblüfft: Wie konnte sich der ÖOC-Generalsekretär damit einen Fuhrpark von Porsche bis Puch G, ein Herrschaftshaus samt 1400-Quadratmeter Reithalle sowie teure Pferde für den Sohn leisten? Alleine an den Reitlehrer von Jungwirth Junior wurden zwischen März 2004 und Juli 2008 exakt 105.025 Euro an Honoraren überwiesen. Mehr noch: Im selben Zeitraum wurde ein luxuriöser Pferdetransporter angemietet (219.000 Euro); der Erwerb von zwei Dressurpferden verschlang weitere 100.000 bzw. 85.000 Euro.



Der Staatsanwalt notiert dazu: "Angesichts der Höhe dieser Aufwendungen und unter Berücksichtigung der vom Erstangeklagten (also Jungwirth, Anm.) sonst – etwa für die Renovierung der Liegenschaft in Mittergrabern oder den auf der Liegenschaft betriebenen (...) Reitstall – getätigten Ausgaben wäre ihm ( Jungwirth, Anm.) die Rückführung der dem ÖOC zu Unrecht entzogenen Mittel aus seinen regulären Einkünften schlichtweg unmöglich gewesen."