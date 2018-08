Unmenschliche Kurvendiskussion: Warum die MotoGP Erfolg hat

Aus der Nähe betrachtet wirkt Valentino Rossi beinahe menschlich. Das verwundert bei all den himmlischen Verehrungen, die dem 39-jährigen Italiener rund um den Erdball zuteilwerden. So auch dieser Tage in Spielberg, wo heute, Sonntag, der WM-Lauf zur Motorrad-WM gefahren wird (Start: 14 Uhr/ live ServusTV, Eurosport).

Rossi zittert sogar. Der Dauerregen, der im obersteirischen Murtal noch ein wenig gnadenloser sein kann, geht an jenem feucht-kalten Freitagabend auch einem Strahlemann unter die Haut. Geduldig harrt er aus – wie auch seine nur unwesentlich weniger geschätzten Benzinbrüder Marc Márquez, Dani Pedrosa oder Andrea Dovizioso. Sie alle kritzeln Unterschriften auf Kappen und T-Shirts, posieren für Selfies und lassen sich von durchnässten Körpern umarmen.

Zum dritten Mal nacheinander werden zum MotoGP-Wochenende auf dem Red-Bull-Ring mehr als 200.000 Fans kommen. Das lässt sich bereits vor dem Rennsonntag anhand der Vorverkäufe und Anfragen ablesen. Keine andere Sportveranstaltung in Österreich zählt mehr Besucher an nur drei Tagen. Sofern sich die Regenwolken – wie prognostiziert – heute von Spielberg fernhalten, könnte der Grand Prix den Veranstaltern in Le Mans den Titel „bestbesuchtes Rennen der Saison“ streitig machen. Zur französischen Kultstätte waren im Frühling 206.000 Besucher gepilgert.

Während andere Rennserien wie die Formel 1 an einigen Orten einen Zuschauerrückgang beklagen, erfreut sich die Motorrad-WM wachsender Beliebtheit – von Argentinien bis Australien, von Tschechien bis heuer erstmals auch Thailand (7. 10.).