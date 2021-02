"Unabhängig von Corona": Tokio will Sommerspiele durchziehen

Yoshiro Mori, der Präsident des Organisationskomitees (OK) der Olympischen Sommerspiele in Tokio (23. Juli bis 8. August), pocht auf eine Austragung des größten Sportereignisses in diesem Jahr.

"Wir werden Olympia veranstalten, unabhängig davon, wie die Coronavirus-(Sitation) ausschaut", betonte Mori am Dienstag, dass sich die Diskussion darauf konzentrieren sollte, wie und nicht ob die wegen der Pandemie um ein Jahr verschobenen Sommerspiele heuer stattfinden werden.