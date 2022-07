Umsturz bei der Tour de France: Jonas Vingegaard holt sich Gelb

Es ist einsam geworden um Tadej Pogacar: Der zweifache Tour-Titelverteidiger hatte schon zwei Helfer durch positive Corona-Tests verloren, und im Anstieg zum Col du Galibier (2.642 Meter) war der 23-jährige Slowene am Mittwoch allein – eine Attacke von Jumbo-Visma um den zweitplatzierten Dänen Jonas Vingegaard sorgte dafür, dass Marc Soler, Brandon McNulty und Rafal Majka nicht mehr folgen konnten.

Dann attackierte Pogacar und brachte seinen Landsmann Primoz Roglic in Schwierigkeiten, bald war nur noch einer am Hinterrad des Mannes in Gelb: Jonas Vingegaard.