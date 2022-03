Ukraine-Krieg: EA entfernt russische Teams aus FIFA 22 und NHL 22

Der Videospielhersteller Electronic Arts (EA) hat angekĂŒndigt, wegen des Ukraine-Krieges alle russischen Teams aus seinen Spielen der FIFA-Reihe und dem Eishockey-Spiel NHL 22 zu entfernen. Das geschehe in Übereinstimmung mit der Entscheidung der internationalen VerbĂ€nde, russische Teams von Wettbewerben auszuschließen, gab EA Sports am Mittwoch auf Twitter bekannt. Man stehe in SolidaritĂ€t mit dem ukrainischen Volk und fordere ein Ende der Invasion in die Ukraine.